Лидер еврейского государства призвал международное общество присоединиться к инициативам президента США по усилению давления на Тегеран.

«Иран несет ответственность от а до я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений», — сказал руководитель еврейского государства.

Он также призвал международное общество присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран.

«Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана», — подчеркнул Нетаньяху.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

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