 Нетаньяху обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Нетаньяху обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
25.09.2019 07:04

Лидер еврейского государства призвал международное общество присоединиться к инициативам президента США по усилению давления на Тегеран.

(function() })();

«Иран несет ответственность от а до я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений», — сказал руководитель еврейского государства.

Он также призвал международное общество присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран.

«Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана», — подчеркнул Нетаньяху.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->