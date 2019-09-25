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|Нетаньяху обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
|25.09.2019 07:04
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Лидер еврейского государства призвал международное общество присоединиться к инициативам президента США по усилению давления на Тегеран.(function() })();
«Иран несет ответственность от а до я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений», — сказал руководитель еврейского государства.
Он также призвал международное общество присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран.
«Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана», — подчеркнул Нетаньяху.
В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».