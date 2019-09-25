В нее войдут 50 евродепутатов из шести фракций. Депутаты будут поддерживать Украину и лоббировать ее экономическую интеграцию в ЕС.

По словам литовского евродепутата из фракции «Обновить Европу» Пятрас Ауштрявичюс, который вел заседание, основными целями группы на 2019-2024 годы станут политическая поддержка Украины и экономическая интеграция страны в ЕС. «Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос», – сказал он.

Из евродепутатов в заседании приняли участие Михаэль Галер, Сандра Калниете, Андрюс Кубилюс из фракции Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократ Влодзимеж Чимошевич, Сергей Лагодинский из фракции «Зеленых», Анна Фотыга из фракции «Европейские консерваторы и реформисты», Ларс Берг из правопопулистской фракции «Идентичность и демократия».

На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из «Европейской солидарности», первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в «Слугу народа»).

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