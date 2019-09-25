Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает

«В ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся краткий контакт президента Украины Зеленского с главой МИД РФ, – сказал осторожный источник ТАСС в Нью-Йорке. – Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений».

Российский министр прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, он возглавляет российскую делегацию.

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