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|Зеленский провел короткую встречу с главой МИД России Лавровым в Нью-Йорке
|25.09.2019 07:41
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Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт.(function() })();
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает
«В ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся краткий контакт президента Украины Зеленского с главой МИД РФ, – сказал осторожный источник ТАСС в Нью-Йорке. – Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений».
Российский министр прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, он возглавляет российскую делегацию.