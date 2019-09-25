Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН похвалил действия украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина за прогресс в вопросе решения военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает

«Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг», — отметил он.

По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе. «Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше», — добавил он.

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