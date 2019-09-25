Президент Украины в разговоре с корреспондентом «России 1» заявил о том, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время их телефонного разговора.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня давить может только один человек — это мой сын, которому 6 лет», — сказал президент.

Телефонный разговор между президентами США и Украины состоялся 25 июля. В ходе которого, по информации источников The Wall Street Journal, Трамп несколько раз потребовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Он входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings. Джо Байден будет участвовать в президентской гонке в 2020 году.

После скандала с предполагаемым давлением Трампа на Зеленского конгресс начал процедуру импичмента президента США.

Трамп написал в своем твиттере, что госсекретарь Майк Помпео получил дозволение от украинской стороны опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.

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