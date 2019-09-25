Президент США Дональд Трамп часто настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский возобновил расследование против Джо Байдена и его сына.

Об этом со ссылкой на опубликованную Белым домом стенограмму июльского телефонного разговора между президентами сообщает CNN в среду, 25 сентября.

Трамп просил Зеленского поработать с Руди Джулиани и генеральным прокурором Уильямом Барром по этому вопросу.

К тому же, перед тем, как попросить об «услуге», Трамп сказал Зеленскому, что США были «очень, очень хорошими» по отношению к стране.

«Многие европейские страны ведут себя одинаково, следовательно я думаю, что это то, что вы хотите учесть, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине. Я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят плохие вещи, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине», – сказал Трамп.

«Я бы хотел, чтобы вы сделали нам услугу. Потому что наша страна прошла через многое, и Украине многое об этом известно. Я бы хотел, чтобы вы узнали, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, говорят Краудстрайк (компания, нанятая для расследования взлома Демократического национального комитета во время выборов в США в 2016 году – ред.)… Я бы хотел, чтобы Генпрокурор (США – ред.) связался с вами и вашими людьми, и я бы хотел, чтобы вы докопались до сути», – продолжил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Трамп закончил свое обращение словами: «Все, что вы можете сделать, очень важно, чтобы вы это сделали, если это возможно».

Далее Трамп упомянул непосредственно Джо Байдена и расследование против него.

«Другое дело, много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать об этом, следовательно все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал бахвалиться, что прекратил преследование, так что если Вы можете посмотреть на это … Это звучит ужасно для меня», – сказал Трамп.

«Я хочу сказать вам о прокуроре. Прежде только, я понимаю и я в курсе ситуации. С тех пор мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кадидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре», – ответил Зеленский.

В Белом доме поспешили заявить, что стенограмма «не передает разговор слово в слово». Перед публикацией обнародование расшифровки разрешил и Владимир Зеленский.

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