|Парламент Великобритании возобновил заседания после решения Верховного суда
|25.09.2019 18:42
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Накануне высший суд страны признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона приостановить его работу.(function() })();
Парламент Великобритании в среду возобновил заседания. Примерно в 11:30 по местному времени депутаты начали собираться в зале заседаний Палаты общин.
«Добро пожаловать обратно на наше место работы», – сказал спикер Палаты общин Джон Беркоу.
Напомним, в конце августа правительство Великобритании обратилось к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента. В качестве предлога Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.
Приостановка вступила в силу между 9 и 12 сентября и должна была продлиться до 14 октября