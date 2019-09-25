Накануне высший суд страны признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона приостановить его работу. (function() })(); Парламент Великобритании в среду возобновил заседания. Примерно в 11:30 по местному времени депутаты начали собираться в зале заседаний Палаты общин. «Добро пожаловать обратно на наше место работы», – сказал спикер Палаты общин Джон Беркоу. Напомним, в конце августа правительство Великобритании обратилось к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента. В качестве предлога Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства. Приостановка вступила в силу между 9 и 12 сентября и должна была продлиться до 14 октября Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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