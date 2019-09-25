|Хиллари Клинтон выступила за импичмент Трампа
|25.09.2019 19:39
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в предательстве страны и выступила за его импичмент.(function() })();
«Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет явную и настоящую опасностью для того, что делает нас сильными и свободными», – написала Клинтон.
«Я поддерживаю импичмент», – говорится в ее заявлении.
Напомним, 24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс США начинает официальное расследование в отношении импичмента Трампа. Это произошло после того, как стало известно, что Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Джо Байдена.
В 2016 году Клинтон проиграла президентские выборы Трампу.