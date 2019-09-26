Президент Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп давил на него с целью расследования действий семьи Байдена в Украине.

«Я не хочу, чтобы меня втягивали в демократические открытые выборы в США. У нас был хороший, нормальный разговор. Мы разговаривали о многом, и никто на меня не давил», – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Трамп подтвердил, что «давления не было».

«Я хочу, чтобы он сделал все, что в его силах, – это ж не его вина, его тогда еще не было, он появился недавно, – чтобы он сделал все возможное для преодоления коррупции», – сказал Трамп.

В то же время Трамп сказал, что сын Джо Байдена заработал в Украине «миллионы долларов», которые, по его мнению, могли быть коррупционными деньгами. «Когда сын Байдена вывез из Китая 1,5 млрд долларов на Борту номер два [самолет вице-президента США], а крупнейшие фонды мира не могут забрать деньги из Китая, я думаю, это ужасно», – добавил Трамп.

Президент США считает, что Зеленский был избран президентом во многом потому, что народ Украины рассчитывает на то, что он будет заниматься борьбой с коррупцией. «Если ему это удастся, он сделает услугу всему миру», – сказал Трамп.

Зеленский также отметил, что он назначил нового генерального прокурора Руслана Рябошапку, «хорошего, честного человека с образованием и западным опытом».

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