Об этом сообщается по результатам встречи Реувена Ривлина с лидерами двух крупнейших парламентских фракций в Кнессете.

Президент Израиля Реувен Ривлин выдал мандант на формирование правительства Биньямину Нетаньяху.

Об этом сообщается по результатам встречи Реувена Ривлина с лидерами двух крупнейших парламентских фракций в Кнессете 22-го созыва лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху и оппозиционной «Кахоль Лаван» Бени Ганцем.

Президент объявил, что мандат на формирование правительства первым получит Нетаньяху, так как он имеет больше шансов справиться с возложенной на него миссией.

«Пока не будет реального желания идти на компромиссы, правительства не будет», – заявил президент Израиля.

Нетаньяху , принимая мандат из рук президента, заявил, что «сложившаяся ситуация требует создания правительства национального единства».

Биньямин Нетаньяху пообещал вернуть мандат президенту, если ему не удастся сформировать правительство.

Напомним, ранее в сентябре на выборах в Израиле с минимальным перевесом победила оппозиция. Из 120 мест в Кнессете 33 получила оппозиционная «Кахоль Лаван», 31 – партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд».

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в текущем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху «Ликуд» и левая оппозиционная «Кахоль-Лаван» – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию, и парламент был распущен.

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