Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Соединенных Штатах, куда улетел для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Там украинский президент встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

Во время своей встречи лидеры, в частности, обсуждали вопросы международных отношений США и Украины, реформы в Украине, войну на Донбассе, а также и скандальный телефонный разговор 25 июля. Большинство вопросов СМИ касались именно его и возможной попытки Трампа давить на Зеленского.

Во время встречи Трампа и Зеленского оба лидера поблагодарили друг друга за встречу и выразили уверенность в активном развитии сотрудничества стран. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его приоритет – прекратить войну на Донбассе. И поблагодарил США за поддержку в этом процессе.

Мы понимаем, что только вместе с ЕС и США, с их помощью, можем остановить войну на Донбассе, – сказал Зеленский.

И подчеркнул, что Украине нужна «не просто помощь, а поддержка». Трамп в ответ отметил, что Украина достигла определенного прогресса в отношениях с Россией за короткий промежуток времени.

Украинский президент отметил, что Трамп никогда не бывал в Украине. Следовательно Зеленский пригласил своего коллегу посетить страну с официальным визитом. Предшественник Трампа Обама не нашел времени для визита в Украину.

«Пообещайте мне, что вы посетите нашу храбрую страну», – сказал Зеленский. Трамп в ответ же пообещал посетить Украину и отметил, что знает немало прекрасных людей, которые родом оттуда.

Много лет назад мне принадлежал конкурс «Мисс Вселенная». Я продал его перед тем, как стал президентом. У нас была победительница из Украины. Мы познакомились с этой страной. Считаю, что у нее есть чрезвычайный потенциал,

– сказал Трамп.

Тогда Владимир Зеленский пошутил, что и сам хорошо знает все это про Украину, так и сам родом из этой страны.

«Мы готовы работать и готовы показать результаты своей работы. Мы готовы к иностранным инвестициям», – сказал Зеленский. Он рассказал Трампу и журналистам, что в Украине новоизбранный парламент уже проголосовал за 74 закона, которые будут помогать реформам.

Покончите с коррупцией в Украине. Это будет вашим личным достижением и большим достижением для Украины,– ответил Трамп.

Впоследствии Трамп добавил, что Зеленский стремится прекратить коррупцию в Украине, и люди выбирали его президентом в том числе именно для этого. Еще добавил: »Если Зеленский сможет преодолеть коррупцию в Украине, то окажет услугу всему миру».

Встреча Трампа и Зеленского происходила на фоне скандала, который возник из-за телефонного разговора президентов 25 июля. СМИ и демократы США обвинили Трампа в давлении на Зеленского: якобы Трамп просил Зеленского пересмотреть уголовное дело в отношении сына главного конкурента на пост президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Зеленский на встрече с Трампом заявил, что Украина – независимая страна, и он лично не давал никаких обещаний Трампу, что ГПУ будет расследовать какие-то определенные дела. Украинский президент пояснил, что не хочет участвовать во внутренних вопросах США.

Я никому ничего не должен. Мы готовы расследовать. Новый Генпрокурор Рябошапка должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания? Однако у нас есть множество собственных и важных дел, которые надо расследовать,

– сказал Зеленский.

«Я считаю, что никто меня не подталкивал, давления не было», – подытожил он. Трамп в ответ подтвердил: никакого давления на Зеленского он не оказывал.

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