Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели первую личную встречу, в ходе которой президенты Украины и США обменялись шутками.

«Он сделал меня более популярным, чем я его», – сказал в начале под смех присутствующих американский президент о Зеленском, после телефонного разговора с которым в США запустили процедуру импичмента Трампа.

Президент США добавил, что у Зеленского хорошая репутация, и выразил уверенность в том, что у Украины все будет хорошо.

В свою очередь Зеленский сказал, что «намного лучше быть по телевизору, чем по телефону», – также вызвав смех присутствующих.

Затем Зеленский пригласил Трампа посетить Украину. «Я знаю, что вы никогда не были в Украине. Ваш предшественник, как это сказать по-английски… также не нашел времени. Можете пообещать, что приедете в нашу прекрасную страну?», – спросил Зеленский.

Трамп ответил, что «постарается». Президент США добавил, что знает многих украинцев и «у Украины большой потенциал». «Я знаю. Потому что я из этой страны», – ответил Зеленский, вновь под смех присутствующих.

Глава государства также призвал Трампа в шуточной манере согласовать дату его официального визита в Вашингтон, который еще с лета никак не состоится.

«Хочу поблагодарить вас за приглашение в Вашингтон. Вы пригласили меня, но мне кажется, простите, забыли назвать мне дату», – сказал Зеленский, чем вновь вызвал смех в зале.

Президенты общались без переводчика.

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