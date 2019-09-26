|Зеленский и Трамп обменялись шутками на встрече
|26.09.2019 08:52
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели первую личную встречу, в ходе которой президенты Украины и США обменялись шутками.(function() })();
«Он сделал меня более популярным, чем я его», – сказал в начале под смех присутствующих американский президент о Зеленском, после телефонного разговора с которым в США запустили процедуру импичмента Трампа.
Президент США добавил, что у Зеленского хорошая репутация, и выразил уверенность в том, что у Украины все будет хорошо.
В свою очередь Зеленский сказал, что «намного лучше быть по телевизору, чем по телефону», – также вызвав смех присутствующих.
Затем Зеленский пригласил Трампа посетить Украину. «Я знаю, что вы никогда не были в Украине. Ваш предшественник, как это сказать по-английски… также не нашел времени. Можете пообещать, что приедете в нашу прекрасную страну?», – спросил Зеленский.
Трамп ответил, что «постарается». Президент США добавил, что знает многих украинцев и «у Украины большой потенциал». «Я знаю. Потому что я из этой страны», – ответил Зеленский, вновь под смех присутствующих.
Глава государства также призвал Трампа в шуточной манере согласовать дату его официального визита в Вашингтон, который еще с лета никак не состоится.
«Хочу поблагодарить вас за приглашение в Вашингтон. Вы пригласили меня, но мне кажется, простите, забыли назвать мне дату», – сказал Зеленский, чем вновь вызвал смех в зале.
Президенты общались без переводчика.