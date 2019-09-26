Зеленский заявил, что благодарен лидерам ЕС за оказанную помощь Украине, а его разговор с президентом США Дональдом Трампом происходил в «сложный» период.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен лидерам ЕС за оказанную помощь Украине, а его разговор с президентом США Дональдом Трампом происходил в «сложный» период после возвращения делегации РФ в ПАСЕ и продолжения реализации проекта газопровода Северный поток-2. Об этом он сообщил по результатам переговоров с Трампом журналистам в Нью-Йорке, передает УНИАН.

«Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и спасибо, и продолжаю благодарить (европейским партнерам Украины – ред.)», – заявил он.

Зеленский отметил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он также выразил благодарность лидерам Германии и Франции за оказанную помощь.

«Наш звонок (с президентом США Дональдом Трампом – ред.) был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, если санкции не имели такого «громкого» давления на строительство Северного потока – 2″, – отметил глава Украинского государства.

Он отметил, что говорил о вопросах возвращения российской делегации в ПАСЕ и строительства Северного потока – 2 с европейскими лидерами, однако ему отвечали, что эти вопросы решены.

«Возвращение в ПАСЕ – это решение было не при мне. Решение было у европейских стран принято еще, мне кажется, в конце зимы. Я ни про кого ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всем благодарим. Но я сказал правду, потому что Северный поток – 2 для нас это большая угроза энергетической безопасности. Мое видение, личное, что Северный поток – 2 – это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное спасибо. Действительно, большую помощь для нас делают страны Европейского Союза»‘ – резюмировал он.

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