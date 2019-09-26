Инициатива о моратории на размещение ракет не заслуживает доверия, так как Россия несет единоличную ответственность за развал ДРСМД, заявили в Альянсе

Североатлантический альянс действительно получил непубличное письмо от российского президента Владимира Путина с предложением запретить размещение ракет малой и средней дальности, но отверг его ввиду «ненадежности» того, кто внес предложение. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Deutsche Welle.

Лунгеску уточнила, что Россия уже развернула у себя 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), против которых настойчиво выступают на Западе. Она подчеркнула: перед какими-либо переговорами о моратории на РСМД эти ракеты нужно уничтожить – и так, чтобы это можно было проверить.

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