Президент США Дональд Трамп предложил опубликовать еще один свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом пишет Washington Post.

По словам Трампа, «следует запросить публикацию и первого разговора, он был прекрасным». Президент США подразумевает свой звонок Зеленскому 22 апреля 2019 года с поздравлением по поводу избрания того президентом Украины.

Кроме того, Трамп добавил, что у вице-президента Майка Пенса был «один или два» разговора с Зеленским, и что информацию о них тоже нужно опубликовать. По словам Трампа все беседы «были превосходными».

Напомним, в среду Белый дом обнародовал расшифровку телефонных переговоров Трампа с Зеленским, сведения о которых ранее послужили причиной для запуска процедуры импичмента.

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