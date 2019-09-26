Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Москву с четвертым за последние два года официальным визитом, видит возможности для увеличения российских инвестиций в венесуэльскую экономику еще на 1 млрд долларов.

Такая сумма, как сообщает ТАСС, фигурирует в материалах к переговорам Мадуро с президентом Владимиром Путиным, которая проходит в среду в Кремле.

Дополнительные инвестиции из России можно направить на развитие в Венесуэле горнодобывающей отрасли – в частности, добычи золота и алмазов, говорится в документах.

Меморандум о сотрудничестве, открывающий российским компаниям возможности для вложений в разработку полезных ископаемых Венесуэлы был подписан по итогам предыдущего визита Мадуро в Москву в декабре прошлого года.

Тогда президент Венесуэлы заявил, что договорился о привлечении 6 млрд долларов российских инвестиций, о «техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений, а также о поставках 600 тысяч тонн зерна.

На новый раунд переговоров с Путиным Мадуро приехал без хороших новостей. Объемы добычи нефти, которая остается единственным источником твердой валюты для Каракаса, продолжают падать и едва превышают 700 тысяч баррелей в сутки, хотя три года назад достигли 2,1 млн.

Продавать нефть также становится некому из-за санкций, введенных администрацией Дональда Трампа.

Последний крупный покупатель в лице китайской China National Petroleum Corp, на которую приходилось около половины венесуэльского нефтяного экспорта, в августе разорвал договор. По данным Bloomberg, CNPC отменила планы приобрести партию на 5 млн баррелей.

Другой возможный источник иностранной валюты – распродажа золота – также подходит к концу. Летом Венесуэла не выполнила условия сделки «своп» с Deutsche Bank, в рамках которой получила кредит на 750 млн долларов в 2016 году под залог слитков из резервов центробанка.

В результате 20 тонн драгметалла, или 13% золотого запаса Венесуэлы – перешли в собственность Deutsche.

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