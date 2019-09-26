«Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе»: Зеленский пересказал разговор с Лавровым в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кратком разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым во время генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Зеленского, разговор произошел, когда он и Лавров «стояли в очереди».

«Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться, и сказал: „Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе“. Поздравил с обменом», — рассказал президент.

Зеленский с ним согласился: «Я сказал: „Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей“».

Зеленский и Лавров пообщались на приеме в Нью-Йорке 25 сентября, который организовал президент США Дональд Трамп в честь глав делегаций 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее о беседе с Зеленским рассказал Сергей Лавров: «Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал».

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