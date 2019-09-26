Згідно з результатами соціологічного дослідження, яке було проведено компанією «Content Dynamics», якщо б вибори міського голови м. Києва відбулися в найближчу неділю 33,1% киян проголосували б за чинного мера Віталія Кличка.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, яке було проведено компанією «Content Dynamics», якщо б вибори міського голови м. Києва відбулися в найближчу неділю 33,1% киян проголосували б за чинного мера Віталія Кличка. Слідом йде Андрій Пальчевський – 14,8%, замикає «трійку» Олександр Ткаченко 10,9% (відсоток серед тих, хто визначився з кандидатом).

При цьому слід зауважити, що Віталій Кличко лідирує також і в антирейтингу. Так, 28,5% опитаних не проголосували б за нього за жодних обставин. На другому місці за антирейтингом – Олександр Омельченко. За нього не стали б голосувати 12,8% опитаних, слідом йде Олександр Попов – 11,4% респондентів. Найменший антирейтинг має Андрій Пальчевський – лише 2,3% опитаних киян не стали б за нього голосувати на мерських виборах.

Також 32% респондентів вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 30% – у неправильному, 38% – не визначилися з цього питання. Стосовно оцінки ситуації у країні – в цілому 39% киян вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 25% – дотримуються протилежної точки зору, 36% – не визначилися.

Переважно більшість опитаних вважають, що Президент не повинен призначати на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншу особу, аніж ту, яка була обрана на виборах міського голови – таких 69%. 21% респондентів дотримується протилежної думки, ще 10% – не визначилися із відповіддю.

41% респондентів вважають, що вибори міського голови м. Києва повинні відбутися цього року, 8% – за дострокові вибори які можуть відбутися навесні, натомість 39% – за проведення їх згідно черговому розкладу у жовтні 2020, ще 12% респондентів не визначились з цього питання.

Дослідження проводилося в період 3 23 по 24 вересня 2019 року серед мешканців Києва. Вибірка репрезентативна для осіб віком від 18 років, які постійно проживають у м. Києві. Об’єм вибірки 1200 осіб. Статистична похибка не перевищує 2,4 % в 95% довірчому інтервалі.

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