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Пришло всего 10 человек: в Одессе прошел мини-митинг за досрочные выборы
26.09.2019 17:44

В среду, 25 сентября в Одессе прошел митинг за досрочные выборы местных властей с участием только 10 активистов.

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Об этом пишет издание Gazeta.ua со ссылкой на фотографии от очевидцев с места событий.

Немногочисленная группа митингующих пришла в городской совет во время заседания исполнительного комитета.

Участники митинга объяснили прибывшим на место представителям прессы, что таким образом пытаются «привлечь внимание одесситов к проблемам города».

На снимках из-под горсовета видно, что митингующие после выступления спикера разошлись и действительно прекратили акцию – видно, что несколько человек разговаривают по телефону, еще некоторые дискутируют между собой.

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