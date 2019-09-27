Политические Сводки
|Пристайко обсудил с главой МИД Дании «Северный поток-2″
|27.09.2019 06:23
|
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил строительство газопровода «Северный поток-2″ с главой МИД Дании Йеппе Кофод.(function() })();
Об этом Пристайко сообщил в своем Twitter.
Встреча состоялась 26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофод наши позиции по Nord Stream 2. Счастливые, что мы оба наблюдаем одинаковые риски и проблемы. Поблагодарил Данию за постоянную поддержку», – написал Пристайко.
Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией газопровода «Северный поток-2″ является угрозой для Украины.
Напомним, в августе сообщалось, что по требованию Дании проект газопровода «Северный поток-2″ могут отложить на 8 месяцев, что приведет к значительным финансовым затратам – около 660 млн евро.
РБК-Украина писало, что судно Solitaire, что прокладывает трубы «Северного потока-2″ по дну Балтийского моря, в следующем месяце подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала согласие на прокладку газопровода.