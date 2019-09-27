Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил строительство газопровода «Северный поток-2″ с главой МИД Дании Йеппе Кофод.

Об этом Пристайко сообщил в своем Twitter.

Встреча состоялась 26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофод наши позиции по Nord Stream 2. Счастливые, что мы оба наблюдаем одинаковые риски и проблемы. Поблагодарил Данию за постоянную поддержку», – написал Пристайко.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией газопровода «Северный поток-2″ является угрозой для Украины.

Напомним, в августе сообщалось, что по требованию Дании проект газопровода «Северный поток-2″ могут отложить на 8 месяцев, что приведет к значительным финансовым затратам – около 660 млн евро.

РБК-Украина писало, что судно Solitaire, что прокладывает трубы «Северного потока-2″ по дну Балтийского моря, в следующем месяце подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала согласие на прокладку газопровода.

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