После российской оккупации Южной Осетии и Абхазии в 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ.

Министры иностранных дел Грузии и России Давид Залкалиани и Сергей Лавров на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН провели переговоры впервые с 2008 года. Об этом сообщает Грузия-онлайн.

«В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча министра иностранных дел Грузии и министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий», – цитирует издание заявление МИД Грузии.

В МИД РФ также подтвердили информацию о встрече. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности».

После российской оккупации Южной Осетии и Абхазии в 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ. С того времени интересы России в Грузии и Грузии в России представляет Швейцария.

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