|Секретарь СНБО Данилюк внезапно подал в отставку
|27.09.2019 12:42
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявлении на увольнение с должности.(function() })();
Как сообщают источники OBOZREVATEL, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.
Сам глава СНБО иронично отреагировал на опубликованную информацию и спросил у своих подписчиков в Facebook, есть ли еще идеи относительно его трудоустройства.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Данилюк рассматривался как кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.