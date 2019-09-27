 Секретарь СНБО Данилюк внезапно подал в отставку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Секретарь СНБО Данилюк внезапно подал в отставку
27.09.2019 12:42

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявлении на увольнение с должности.

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Как сообщают источники OBOZREVATEL, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Сам глава СНБО иронично отреагировал на опубликованную информацию и спросил у своих подписчиков в Facebook, есть ли еще идеи относительно его трудоустройства.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Данилюк рассматривался как кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

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