Первый бунт на корабле: народные депутаты медленно, но осознают, что спущенный с Банковой «турборежим» бьет по ним самим, аппетиты партнеров растут, давление на международной арене тоже. (function() })(); Новая власть входит в первую, но далеко не последнюю зону турбулентности, пишет Валерий Литонинский в №18 Журнала Корреспондент. Букетно-конфетный период в отношениях Офиса Президента и нового состава парламента подошел к концу. На Банковой от депутатов требовали только одного — максимально быстро голосовать за законопроекты, внесенные от офиса Владимира Зеленского. И «слуги» великолепно с этим справлялись. Но рано или поздно это должно было произойти — депутаты начали читать документы, за которые нажимают зеленые кнопки. И начались проблемы. Время на раскачку нет, страна устала ждать, объясняет законодательную лихорадку Президент Зеленский. Такой стиль работы даже специальное название получил — «турборежим» и позволил добиться поддержки Радой целой горы законопроектов, спущенных из офиса главы государства. Фактически парламентская работа была нивелирована — ни тебе нормальных заседаний комитетов, ни рассмотрения правок, только нажатие кнопок в зале. Чтобы депутаты не отдельно сопротивлялись, с них сняли неприкосновенность и запустили разговоры об императивном мандате. То есть о требовании однозначно следовать линии партии. Но за месяц «слуги народа» начали понемногу осознавать свой статус и то, что хотя они и обязаны попаданием в парламент Зеленскому, но на работе в Раде жизнь не заканчивается. Через неполные пять лет нужно будет искать новую занятость, для чего хотя какая-то репутация не помешает. И тут у монобольшинства что-то начало идти не так. Первый большой скандал внутри Слуги народа состоялся из-за законопроекта №1038, который предлагал лишать депутатов мандата за невхождение во фракцию партии, от которой он избирался, или выход из нее. Потом эту же норму попытались тайком прописать в законопроекте №1045-1, который касался изменения регламента Рады. В итоге недовольство погасили обещанием, что без доработки всеми 15 группами фракции Слуги народа законопроект об императивном мандате в парламент не внесут. Затем монобольшинство отказалось поддерживать правительственное предложение об отмене паевого взноса при строительстве. Это своеобразный «налог», который поступает в местные бюджеты, с этих средств идут деньги на школы, детские сады и так далее. Мажоритарщики от Слуги народа просто поняли, что рано или поздно им придется возвращаться в округа, а там спросят — где деньги? Поэтому законопроект просто сняли с рассмотрения. EPA «Cлуги народа» начали понемногу осознавать свой статус Но это все относительные мелочи по сравнению с тем, что на заседании 19 сентября «слуги народа» впервые прокатили законопроект Зеленского №1009 по внесению изменений в уголовно-процессуальный кодекс, обозначенный как неотложный. Спикер Дмитрий Разумков дважды ставил его на голосование во втором чтении, и дважды не удавалось собрать голоса — на табло под восторг оппозиции высветилось только 196 «за». И тут началась настоящая паника. Разумков начал кричать, что остановил голосование и оно якобы не состоялось, а потом стал звонить кому-то по телефону. Кстати, кому? А глава фракции Слуги народа в Раде Давид Арахамия стал быстро набирать сообщения в телефоне. В итоге проект отправили на повторное второе чтение и оперативно закрыли заседание. Что же так не понравилось прежде покорным нардепам в этом документе? Например, формулировка, что для обыска народного депутата, досмотра его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также для прослушивания телефонных разговоров и чтения корреспонденции не нужно будет никаких специальных разрешений. То есть «прикасаемость» «слуг народа» будет уже точно полной и бесповоротной. Стоп, так они же и так сами отменили неприкосновенность. Да, но вступит в силу отмена только с 1 января 2020 года и то не факт, а пока в УПК старые нормы оставались. Но стратегически такая вспышка осознания происходящего депутатам ничего не принесет. В руководстве Рады уже дали понять, что за данную норму все же придется голосовать, так что будут успокаивать строптивых. Благо пул лояльных правоохранителей Зеленский уже сформировал. Возбуждение склок внутри монобольшинства было лишь вопросом времени. Уж больно оно разношерстное и ориентируется на разных людей, чьи интересы не всегда совпадают с видением Президента Зеленского. Например, далеко не секрет, что значительная часть «слуг народа» попала в Раду под покровительством крупного бизнеса. Зеленский после прихода к власти анонсировал новый формат отношений с этим самым крупным бизнесом. В понимании Президента он заключается в том, что представители финансово-промышленных групп должны вкладывать деньги в решение каких-то конкретных проблем внутри государства. Что из этого вышло на данный момент? Виктор Пинчук профинансировал покупку новых квартир семьям 24 украинских моряков, вернувшихся из российского плена. Ринат Ахметов закупает машины скорой помощи для регионов. Игорь Коломойский, по словам Зеленского, «будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса». Правда, сам Игорь Валерьевич пока и близко не собирается этого делать, а говорит, что может только «покрасить ларек или два». Зато аппетиты Коломойского при новой власти самые серьезные из всех крупных украинских игроков. Пока тому же Ахметову грозят увеличением ставки ренты на добычу железной руды и создают ограничения для энергетического бизнеса, Коломойский не отдельно скрывает роста своего влияния на государственную компанию Центрэнерго и даже надеется на получение какой-то сатисфакции за национализацию ПриватБанка. При этом Игорь Валерьевич еще и примеряет на себя роль главного ньюсмейкера в стране, отодвигая на второй план самого Зеленского. То в гости к Президенту придет и одной совместной фотографией породит массу разговоров в обществе, то вместо умышленно приглашенных Милы Кунис и Эштона Кутчера станет главной звездой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), три часа отвечая на вопросы журналистов. Хочет показать, насколько он силен? Вполне может быть. А главное кому? В том числе и Президенту Зеленскому. Коломойский в гостях у Пинчука на форуме YES Наиболее показательна и одновременно опасна для государства тут история с Приватом. Его национализация стала серьезным ударом по империи Коломойского, от которого он не оправился до сих пор. Разбирательства в Лондоне из-за требований вернуть в банк $5,5 млрд, якобы выведенных из него предыдущими собственниками, привели к заморозке активов Коломойского и наложению неудобных ограничений — до 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю на личные расходы. Отбиться от лондонского суда бизнесмен пытается в судах украинских, которые рассматривают дела о незаконности национализации Привата, и первая инстанция уже увенчалась успехом для Коломойского. Одновременно Коломойский успел заявить, что видит «хорошее окно возможностей для какого-то мирового соглашения по Привату». Когда слова о поиске компромисса с Коломойским по поводу банка подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук в комментарии Financial Times — это стало настоящей информационной бомбой. Причем Гончарук прямо заявил, что обсуждением вопроса Привата с его бывшими собственниками занимается лично Президент Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан, в прошлом, кстати, адвокат самого Коломойского. Но для Украины любые откаты на прежние позиции по ПриватБанку означают серьезные трения с МВФ и западными партнерами. Уж очень токсична тема для наших кредиторов и спонсоров. Ведь де-факто Запад санкционировал и курировал национализацию Привата. Поэтому Гончарук вдруг стал отказываться от своих слов и заявлять, что его неправильно поняли или неправильно перевели, и ни о каких компромиссах никто не договаривается. Пикантности истории с Приватом добавляют и события вокруг бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая руководила процессом национализации банка. В Украине против Гонтаревой появляется уголовное производство, которое, правда, касается не работы в Нацбанке, а ее предыдущей деятельности. Экс-глава НБУ, которая сейчас проживает в Лондоне, на допросы являться не спешит. Но прямо в столице Великобритании на нее сначала наезжает автомобиль, а потом уже в Украине сжигают машину ее невестки и чуть погодя — дом самой бывшей руководительницы Нацбанка. EPA Валерии Гонтаревой сожгли дом в Киеве Совпадение? Гонтарева уверена, что нет, и винит в давлении со стороны Коломойского. Бизнесмен какую-либо связь с такими атаками отрицает и намекает на то, что бывшая чиновница просто не хочет давать показания украинским правоохранителям и таким образом выстраивает линию защиты для получения убежища в Великобритании. Гонтарева, к слову, после пожара обмолвилась, что в Украине ее больше ничего не держит. Кстати, не спешит возвращаться в Украину и другой экс-чиновник, перешедший дорогу Коломойскому – экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Принятая при нем формула Роттердам + подняла тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Коломойского, за нее же против самого Вовка сейчас в Украине открыто уголовное производство. Перчинки происходящему придает то, что события проистекают на фоне визита в Украину миссии МВФ, которая знакомится с новым украинским правительством и анализирует его намерения. В итоге Financial Times, например, в редакционной статье уже прямо пишет, что успех президентства Зеленского прямо зависит от того, сможет ли он дистанцироваться от крупного бизнеса и, прежде только, от Коломойского. Наверняка об этом главе украинского государства говорят и представители западных государств, в частности, во время последнего визита в Нью-Йорк. Но сможет ли Президент оформить такой развод? Особенно учитывая роль Игоря Валерьевича в попадании Зеленского на Банковую и влияние бизнесмена на новую конфигурацию власти. Коломойский контролирует часть фракции Слуги народа в парламенте и депутатской группы За будущее, его друг возглавляет Министерство внутренних дел. Так что если бракоразводный процесс и начнут, то будет он очень болезненным. Да и в этом самом Министерстве внутренних дел не все так уж и гладко. О том, что Зеленский пытается ограничить влияние бессменного главы МВД Арсена Авакова, известно давно. Для этого была запущена история с переподчинением Президенту Национальной гвардии, долгое время не согласовывалось назначение новых заместителей министра. 24 сентября в отставку подал близкий к Авакову глава Национальной полиции Сергей Князев, занимавший эту должность два с половиной года. Накануне была распространена информация, что его бывшая жена перевезла через западную границу около 650 тыс. евро наличными. Официально к экс-супруге претензий ни у украинских, ни у польских таможенников не возникло, а Князев назвал скандал информационной атакой и политическим давлением. Вряд ли такой информационный прием мог сбить с ног чиновника, который не уходил в отставку ни после убийства активистки Екатерины Гандзюк, ни после того, как его подчиненные убили маленького мальчика в Киевской области, ни после других куда более громких скандалов. Сергей Князев больше не глава Нацполиции, но остался советником Авакова – «своих не бросают»? Интересно другое: сразу после отставки Князева Авакову таки согласовали назначение замов. Сначала речь шла о том, что между них может быть его преемник или представитель Зеленского, но в итоге там оказались преимущественно лично преданные Авакову люди. Первый зам — Сергей Яровой, который работал на этой же должности с февраля 2017 года, между замов — Антон Геращенко — персональная «говорящая голова» Авакова, будет отвечать за связи с другими госорганами и парламентом. То есть Князев пал разменной монетой за лояльных замов в министерство? Не исключено. В то же время говорят, что Князеву самому навязывали неудобных заместителей, из-за чего он и взбунтовался. Новым главой полиции правительство уже назначило Игоря Клименко. Человеком Зеленского его назвать нельзя. Последние два года он был замом Князева, отвечал за кадры, человек из системы и выходец из Харькова, родного города Авакова. Станет ли полиция теперь менее управляема со стороны министра и более лояльна Президенту? Посмотрим. При этом МВД так и остается чуть ли не последней правоохранительной структурой, которую еще не подчинил себе Зеленский. В прокуратуру Президент назначил своего человека Руслана Рябошапку, а недавно депутаты наделили его практически неограниченными полномочиями по увольнению и назначению прокуроров. EPA Руслан Рябошапка – Владимир Зеленский называет его «100% своим» Генпрокурором Идут разговоры о перезапуске Нацагентства по предотвращению коррупции — специальный законопроект уже на рассмотрении парламентского комитета. Не против сделать более лояльным Зеленский и НАБУ. Недавно даже флешмоб запустил, предложив всем украинцам звонить на горячую линию агентства и сообщать о коррупции. Вот только то ли забыл, то ли умышленно умолчал, что НАБУ занимается не простым взяточничеством, а только преступлениями топ-чиновников. Понятно, что горячую линию агентства тут же завалили совершенно не имеющими к его подследственности обращениями. Зато теперь в обществе можно создать завышенные ожидания и мнение, что «мы звоним, сообщаем, а эти дармоеды не работают». С качеством промо у окружения Зеленского проблем нет. Вот только зарубежное лобби НАБУ никто не отменял, Запад может очень жестко и больно отреагировать на потерю независимости антикоррупционными органами, в развитие которых он уже так много вложил. И, кстати, за рубежом еще один шторм сформировался: по истории с телефонным звонком. Предвыборная президентская кампания, стартовавшая в США, будет сильно влиять на внутренние украинские дела, такой вот расклад. 