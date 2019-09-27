Глава СНБО Александр Данилюк подал в отставку из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом

Об этом пишет УП со ссылкой на окружение Данилюка.

Как сообщается, он не смог смириться с методами управления «в стиле Богдана».

«Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно», – сказал собеседник издания в Офисе президента.

Как рассказал собеседник издания, первой причиной ухода являются попытка Богдана влиять на решения СНБО. Второй же причиной якобы стало желание бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

«Война серьезная», – заявил источник.

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