|Данилюк ушел из-за конфликта с Богданом
|27.09.2019 15:11
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Глава СНБО Александр Данилюк подал в отставку из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом(function() })();
Об этом пишет УП со ссылкой на окружение Данилюка.
Как сообщается, он не смог смириться с методами управления «в стиле Богдана».
«Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно», – сказал собеседник издания в Офисе президента.Эту же версию подтверждают источники НВ.
Как рассказал собеседник издания, первой причиной ухода являются попытка Богдана влиять на решения СНБО. Второй же причиной якобы стало желание бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.
«Война серьезная», – заявил источник.