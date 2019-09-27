Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в президентские выборы США в 2016 году. Об этом он написал у себя в твиттере.

Таким образом Джулиани прокомментировал запущенную Конгрессом процедуру импичмента Трампа из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Адвокат попросил не выдвигать обвинений, «основываясь на чистых слухах».

«Я не делал этого, когда появились утверждения о незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года, хотя у меня есть прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые это доказывают. Наблюдайте и ждите!» — написал Джулиани.

24 сентября в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. В Конгрессе США считают, что в ходе телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского начать расследование против представителя Демократической партии Хантера Байдена, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings и планирует выдвигаться на пост президента в 2020 году.

Трампа назвал процедуру импичмента «охотой на ведьм» и разрешил опубликовать расшифровку его разговора с Зеленским.

Белый дом опубликовал расшифровку 25 сентября. Согласно ней, Трамп просил Зеленского обратить внимание на расследование в отношении Байдена и предлагал поговорить об этом с адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США.

В свою очередь Зеленский заявил, что президент США не давил на него во время их телефонного разговора.

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