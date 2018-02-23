Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН высказался против проекта резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии, следовательно голосование по этому документу пришлось отложить.

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Из-за позиции Росийськой Федерации голосования по соответствующему проекту в четверг, 22 февраля, не произошло. Постпред Москвы в СБ ООН Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд изменений.

Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.

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