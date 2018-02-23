Политические Сводки
- Эксперты погранведомств Украины и Молдовы совместно оценили угрозы погранбезопасности
- США готовы нанести новый удар по войскам Асада и российским наемникам
- Россия сорвала голосования в СБ ООН о перемирии в Сирии
- Украинский военный погиб, еще один ранен в пятницу на Донбассе
- В Люблине у Музея концлагеря Майданек появится памятник украинскому священнику Омеляну Ковчу
|Россия сорвала голосования в СБ ООН о перемирии в Сирии
|23.02.2018 06:47
|
Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН высказался против проекта резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии, следовательно голосование по этому документу пришлось отложить.
Об этом сообщает
Из-за позиции Росийськой Федерации голосования по соответствующему проекту в четверг, 22 февраля, не произошло. Постпред Москвы в СБ ООН Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд изменений.
Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.