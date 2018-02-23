США могут нанести новый удар против сирийских правительственных сил, если подтвердится информация о применении химического оружия.

Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон не исключает применения военной силы против правительственных сил Сирии. Об этом она заявила, выступая в Институте политики Чикагского университета, пишет РИА Новости.

«Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия», − подчеркнула Хейли.

Она отметила, что США продолжают оказывать давление на Россию, которая, по словам Хейли, прикрывает правительство президента Сирии Башара Асада и мешает доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту.

При этом постпред США не исключила, что Вашингтон может вновь нанести удар по Сирии, как в апреле 2017 года, если подтвердятся сообщения об использовании химоружия.

«Ракетные удары не наносятся просто так… Президент (США Дональд Трамп − ред.) дал понять, что он не будет рассказывать о своих планах, но Асад понимает, что мы будем действовать, если увидим доказательства этому (применению химоружия − ред.)», − уточнила Хейли.

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