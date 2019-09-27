Обладателям дипломатических, служебных или официальных паспортов теперь не нужны визы в Шри-Ланку.

Ранее Шри-Ланка отменила плату за туристическую визу для украинцев, а теперь визы вообще не понадобятся обладателям украинских дипломатических, служебных или официальных паспортов.

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины, на полях 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава дипведомства Вадим Пристайко подписал с госсекретарем МИД Шри-Ланки Равинатой Арьясинхой соглашение об освобождении от оформления визы отдельными группами граждан.

«Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня украинского-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций», – добавили в украинском МИД.

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