Политические Сводки
- Белый дом пытается засекретиить переговоры Трампа с Путиным
- Палата представителей затребовала у Помпео документы об Украине
- Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
- Грузинская делегация отказалась ехать на октябрьскую сессию ПАСЕ
- Одна из экзотических стран отменила визы для украинских дипломатов
|Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
|28.09.2019 07:21
|
Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника. Имя Волкера упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины.(function() })();
Именно Волкер якобы организовал встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Джулиани подозревают в том, что он был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байденов, в связи с чем оказывал давление на Украину.
Государственный департамент США пока что не прокомментировал эту информацию.
Курт Волкер занимает пост специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины с июля 2017 года.