Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника. Имя Волкера упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины.

Именно Волкер якобы организовал встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Джулиани подозревают в том, что он был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байденов, в связи с чем оказывал давление на Украину.

Государственный департамент США пока что не прокомментировал эту информацию.

Курт Волкер занимает пост специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины с июля 2017 года.

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