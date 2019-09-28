Три комитета Палаты представителей Конгресса США направили госсекретарю Майку Помпео официальный требование о предоставлении документов.

Три комитета Палаты представителей Конгресса США, участвующие в расследовании относительно того, возбуждать ли процедуру импичмента президента Дональда Трампа, направили госсекретарю Майку Помпео официальный требование о предоставлении документов, имеющих отношение к контактам администрации Трампа с властями Украины.

Срок предоставления документов – 4 октября. Председатели комитетов в своём письме предупредили, что их непредоставление будет рассматриваться как воспрепятствование расследованию.

Комитеты возглавляют представители оппозиционной Трампу Демократической партии, которая имеет большинство в палате.

Их председателей интересуют, в частности, подробности о том, почему было принято решение на время приостановить выделение Украины военной помощи, а также о роли юриста Трампа Руди Джулиани в контактах с украинскими представителями.

Кроме того, ряд высокопоставленных чиновников вызваны на слушания в Палату представителей в рамках расследования. На 2 октября запланированы слушания с участием бывшего посла США на Украине Марии Йованович, которую резко критиковал президент Трамп. 3 октября перед конгрессменами должен выступить специальный представитель президента по Украине Курт Волкер.

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