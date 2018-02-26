Только 35% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США.

Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN, передает

Такой показатель популярности совпадает с рейтингом, зафиксированным в декабре 2017 года и стал самым низким за все время президентства Трампа, который вступил в должность в январе прошлого года. Как отмечает CNN, в январе текущего года рейтинг американского лидера неожиданно подскочил на пять процентных пунктов, достигнув отметки 40%. Аналитики связали тогда это с ежегодным обращением президента к Конгрессу США, которое транслировалось по всей стране и было в целом положительно оценено американцами.

Однако спустя месяц слава главы Белого дома вновь упала. Не в последнюю очередь на это могла повлиять трагедия, произошедшая 14 февраля в одной из школ в штате Флорида, где исключенный за дисциплинарные нарушения ученик расстрелял 17 человек.

Согласно результатам опроса, 54% респондентов не одобряют отношение Трампа к политике в области контроля над оружием. Вместе с тем рекордное число опрошенных (70%) выступили за ужесточение законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия в США. Это самый высокий показатель между всех опросов CNN, начиная с 1993 года.

Если говорить исключительно о республиканцах, то абсолютное большинство из них (80%) одобряют деятельность своего однопартийца Трампа. Среди демократов нынешнего президента поддерживают лишь 5% респондентов.

Опрос был проведен с 20 по 23 февраля между более 1 тыс. американцев. Погрешность результатов составляет около 3-4 процентных пунктов.

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