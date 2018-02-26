Свое мнение Дмитрий Рогозин высказал в интервью газете «ъ». «И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», – отметил он.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что санкционная политика Запада в отношении России не изменится.

« Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — заявил он в интервью газете «ъ».

Осенью 2017 года Вашингтон опубликовал список российский предприятий, сотрудничество с которыми, в том числе военно-техническое, грозит санкциями для американских компаний. В него, в частности, попали госкорпорация «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Калашников», «Вертолеты России».

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