На открывающемся в Пекине пленуме ЦК Коммунистической партии Китая рассмотрят предложения по изменению Конституции страны.

Нововведения будут касаться ограничения двумя сроками на занятие должности председателя КНР, сообщает издание South China Morning Post.

Если изменения будут приняты, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин сможет быть переизбран после 2023 года на третий срок.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году — председателем КНР. Как ожидается, он будет переизбран главой государства на предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая пройдет в марте.

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