Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что за неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал в ведомство посла России Александра Яковенко в связи с ситуацией в сирийской Восточной Гуте.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского МИД.

«Я пригласил посла России в министерство иностранных дел и расспросил о планах его страны по осуществлению Резолюции 2401″, – говорится в документе.

Джонсон также поручил британской комиссии ООН инициировать встречу Совета Безопасности Организации.

Напомним, Совет безопасности ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. В документе, который поддержали все 15 стран Совбеза, включая Россию, содержится призыв к 30-дневному перемирию для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских, нуждающихся в медпомощи.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что за неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.

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