Об этом заявил министр финансов СЩА Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете. Санкции будут введены в ближайшие 30 дней.

США введет новые санкции против России в течение месяца, заявил министр финансов страны Стивен Мнучин. Об этом он рассказал во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

«Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые», — пояснил глава американского Минфина.

23 февраля Мнучин заявлял, что его ведомство работает над санкциями. Он также добавил, что министерство вместе с ФБР трудится над ограничениями для 13 российских граждан, которых обвинили в попытке вмешательства в американские выборы.

За два дня до этого официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что из-за санкций Россия потеряла контракты с зарубежными странами на сумму более 3 миллиардов долларов

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