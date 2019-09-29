Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с Владимиром Путиным.

Как пишет Bloomberg Businessweek, за этот срок Баттулга, несмотря на не слишком активное взаимодействие между Улан-Батором и Москвой в экономической сфере, постарался наладить контакт с президентом России, встретившись с ним несколько раз, отмечает издание. Последняя их встреча состоялась в начале сентября в монгольской столице, по ее итогам глава Монголии был приглашен на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, что, по мнению редакции Bloomberg, является «ключевым событием в календаре Москвы на 2020 год».

Баттулга, как напоминает автор, признает необходимость тесного сотрудничества с Россией. «Мы почти полностью зависим от России в вопросах нефти и электроэнергии», — отмечал глава государства. Его предшественники на президентском посту были в основном сконцентрированы на налаживании отношений с США, говорится в материале.

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