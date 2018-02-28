Западные страны могут ослабить санкции против России, если Москва поспособствует достижению мира на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает РИА Новости.

По его словам, вероятно лишь незначительное смягчение ограничительных мер, но даже это может стать ценным фактором в отношениях РФ и США, так как продемонстрирует их способность договариваться.

При этом Волкер отметил отсутствие текущего прогресса в достижении мира на Донбассе, в частности, из-за расхождений позиций сторон в вопросе введения миротворческого контингента ООН.

Спецпредставитель Госдепа усомнился в возможности полномасштабных военных действий на Донбассе: «Украина – это гораздо более устойчивая страна, чем может показаться».

Волкер также подчеркнул, что «США не позволят России присоединить новые территории Украины».

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