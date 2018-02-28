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|Янукович 2 марта даст пресс-конференцию в Москве
|28.02.2018 07:31
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Российское информационное агентство ТАСС анонсировало пресс-конференцию бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича, приуроченную к четвертой годовщине завершения Майдана.
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В столице Российской Федерации 2 марта в 11:00 пройдет пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича. Украинский государственный экс-лидер собирается предоставить “новые доказательства” причастности нынешней власти к расстрелам на Майдане.
“Янукович расскажет о новых доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также процессе, инициированном киевской властью”, — говорится в анонсе.
Напомним, сторона обвинения обвиняет адвокатов экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, в срыве сегодняшнего судебного заседания. Об этом 22 февраля в комментарии журналистам в Киеве после завершения судебного заседания в Оболонском районном суда заявил прокурор Руслан Кравченко.