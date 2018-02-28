Российское информационное агентство ТАСС анонсировало пресс-конференцию бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича, приуроченную к четвертой годовщине завершения Майдана.

Об этом сообщает

В столице Российской Федерации 2 марта в 11:00 пройдет пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича. Украинский государственный экс-лидер собирается предоставить “новые доказательства” причастности нынешней власти к расстрелам на Майдане.

“Янукович расскажет о новых доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также процессе, инициированном киевской властью”, — говорится в анонсе.

Напомним, сторона обвинения обвиняет адвокатов экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, в срыве сегодняшнего судебного заседания. Об этом 22 февраля в комментарии журналистам в Киеве после завершения судебного заседания в Оболонском районном суда заявил прокурор Руслан Кравченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира