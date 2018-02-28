Президент США Дональд Трамп назначил политтехнолога Брэда Парскейла менеджером своей кампании по переизбранию на пост президента. Президент США Дональд Трамп назначил политтехнолога Брэда Парскейла менеджером своей кампании по переизбранию на пост президента. Трамп стремится обеспечить вероятно более раннее начало подготовки к избирательной кампании 2020 года. В течение прошлого года Парскейл участвовал в управлении организацией America First Action, которая продвигает повестку Трампа. Американские СМИ отмечают, что Парскейл во время предвыборной кампании 2016 года активно агитировал за Трампа в Facebook. Об этом сообщило агентство Reuters. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика кампании трамп года пост президента Теги: политикавыборытрамп