«Мы рассматриваем несколько вариантов действий, чтобы предотвратить вмешательство России в предстоящие выборы в США», – заявила официальный представитель Белого дома.

Действующая власть США продолжит жесткую политику в отношении России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы останемся жесткими, какими были и в первый год, — сказала она. — Мы рассматриваем несколько вариантов действий, чтобы предотвратить вмешательство России в предстоящие выборы в США».

Одновременно с Сандерс выступала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науерт, заявившая, что США и Россия пока не готовы двигаться дальше в налаживании отношений, передает ТАСС.

27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США введет новые санкции против России в ближайшие 30 дней. «Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые», — пояснил он.

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