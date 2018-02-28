Она заявила, что является «свидетелем и единственным недостающим звеном» в связях Кремля с выборами президента в США.

Скандально известная фигурантка расследования Фонда борьбы с коррупцией Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) пообещала рассказать американским спецслужбам подробности вмешательства России в выборы президента США.

Во время прямого эфира в Instagram она заявила, что является «свидетелем и единственным недостающим звеном» в связях Кремля с выборами президента в США, передает Радио Свобода.

Рыбка уточнила, что готова стать информатором при условии, что ей помогут выйти из-под ареста в Таиланде.

Напомним, что на тайском острове Лан местные правоохранители задержали организаторов незаконного секс-тренинга, между которых оказалась Настя Рыбка.

Она фигурирует в расследовании российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о российском олигархе Олеге Дерипаске и вице-премьере РФ Сергее Приходько.

Настя Рыбка в интервью ФБК рассказала подробности встречи с Дерипаской на яхте. Ее пригласили туда как девушку из эскорт-агентства.

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