Президент Украины Владимир Зеленский еще раз посетит США, в этот раз – с официальным визитом. Об этом он сказал в интервью «ТСН» его помощник Андрей Ермак.

По его словам, во время нью-йоркской встречи Трампа и Зеленского обсуждались вопросы, связанные с этим визитом.

«Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля – с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике – министр Перри, с украинской стороны… То есть, на сегодняшний день мы имеем такие расписание и задачи по подготовке уже официального визита», – сказал Ермак.

Напомним, что последний раз президент Украины был в Белом доме в июне 2017 года, тогда это был рабочий визит.

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