Президент США Дональд Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани вели «теневую внешнюю политику» по отношению к Украине и пытались доказать, что эта страна имела отношение в вмешательству в американские выборы.

Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении документы и беседы с широким кругом людей на Украине и в США.

Как утверждает NYT, несмотря на выводы американских спецслужб и министерства юстиции о том, что за вмешательство в выборы президента США в 2016 году была ответственна Россия, Трамп искал доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными ему силами. Он же интересовался теорией заговора, согласно которой на одном из украинских серверов могли находится пропавшие электронные письма Хиллари Клинтон, пишет газета.

Трамп коротко упомянул об этом в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским — его содержание было обнародовано из-за обвинений в злоупотреблении властью и начала процедуры импичмента президента США.

Трамп также предполагал, что некие «силы на Украине», связанные с Демократической партией США, содействовали распространению во время президентской гонки в США компромата на Пола Манафорта, одного из его ближайших советников перед выборами президента США. Манафорт бы приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения — в том числе по обвинениям, связанным с Украиной.

Процедура импичмента Дональда Трампа была запущена после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого Трамп попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma на Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года.

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