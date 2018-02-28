На неожиданной пресс-конференции Петр Порошенко говорил о войне
с Россией, безвизе, своем отдыхе на Мальдивах, миротворцах на
Донбассе и своем участии в предстоящих президентских выборах.
28 февраля президент Петр Порошенко в Национальном
культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький Арсенал»
дал двухчасовую пресс-конференцию «Вызовы-2018″, на которой
рассказал о достижениях на посту главы государства, планах на
будущее, объяснил ситуацию на Донбассе и рассказал об отношениях
Украины с другими государствами.
Петр Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС и
посоветовал не слушать «зрадофилов».
«Не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановке
безвизового режима. Это тот же круг прогнозеров, которые говорили,
что нам его никогда не дадут», – отметил он.
При этом президент пообещал «не допустить никаких действий,
которые бы поставили под угрозу» безвиз.
Порошенко заявил, что ключевым вызовом для нашей страны в 2018
году будет война России против Украины на Донбассе.
«Цена войны для агрессора растет благодаря усилению ВСУ и
продолжению политики санкций против Москвы. Это значительно
уменьшает риск полномасштабной российской агрессии по всем
азимутам, но ни в коем случае не сводит ее к нулю», –
рассказал глава украинского государства.
Президент считает, что в Конституции необходимо закрепить
европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины.
«Это стало бы императивом для всех политических сил на годы
вперед», – сказал он.
По словам Порошенко, для этого достаточного зафиксировать в
преамбуле Конституции, для чего довольно поддержки 2/3
депутатов.
Разработанный в тесной координации с партнерами по НАТО и
переданный сегодня в Верховную Раду законопроект о
нацбезопасности предусматривает переход Украины на стандарты
НАТО.
«Я принял решение, что даже во время войны мы должны принять
назначение гражданского министра обороны, разделить позиции
главнокомандующего и начальника Генштаба. Провести ряд реформ,
чтобы перевести страну на стандарты НАТО«, – объяснил главные
положения закона Порошенко.
Авиаперелет и отдых на Мальдивах Порошенко оплачивал из своего
кармана.
«Границу я пересекал по своей фамилии, своему паспорту, с
регистрацией у пограничников. Платил я и за самолет, и за отель со
своего банковского счета в украинском банке, и в поданной
декларации (это произойдет в ближайшие 2,5 недели) вы сможете в
этом убедиться. … На это не было потрачено ни копейки из
украинского бюджета, а все средства были задекларированы, с них
заплачены налоги», – сказал глава государства.
Миротворческая задача ООН на востоке Украины вынудит Россию
вывести свои войска с Донбасса, считает Порошенко
«Невозможно проводить никакие процессы, когда снайперы,
артиллерия, минометчики и танкисты из России убивают наших воинов.
Это не замороженная фаза конфликта, это – горячая война. Миротворцы
должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к
чему это приведет, – Россия будет вынуждена вывести свои
оккупационные войска. Миротворцы смогут разоружить незаконные
вооруженные формирования», – сказал он.
Порошенко заявил, что примет решение об участии в
президентской избирательной кампании тогда, когда она начнется.
«Я занимаюсь реформированием страны, а не рейтингами. Вы
говорите, что давно слышали, что я собираюсь пойти или пошел в
избирательную кампанию, но вы этого от меня не слышали. Решение об
участии или неучастии в избирательной кампании я буду принимать,
когда она начнется», – сказал он.
«Я точно, 100% буду участвовать в президентских выборах, как
избиратель. Точно буду голосовать. После выборов я точно буду жить
в Украине в любом качестве», – добавил он.
Президент объяснил, что Украина будет использовать все
инструменты для возвращения оккупированного Крыма.
«Мы точно готовы принять корабли из Крыма. И речь идет не о
том, есть или нет там ремонт. Мы готовы принять корабли из Крыма –
только вместе с Крымом. Я уверен, что это единогласная позиция
власти и общества. Чтобы это ускорить, мы будем использовать все
инструменты, которые есть в нашем распоряжении», – сказал
Порошенко.
Отношения Киева и Варшавы развиваются очень быстро,
следовательно политики должны смотреть в будущее.
«Мы никому не советуем, кого Польша должна почитать, а кого
нет. Мы уверены, что практика запрета на въезд и запрета
исследований – она ошибочная … политики должны смотреть в будущее,
а прошлое оставить историкам», – отметил президент.
Он подчеркнул, что если придерживаться такой концепции, то
отношения между двумя странами будут развиваться в положительной
динамике.
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета не должно
остаться закрытых для общественности частей.
«Я не знаю, кто убил Павла Шеремета… Я буду бороться за то,
чтобы у нас не осталось закрытых частей в расследовании убийств
журналистов. Но я – не следователь, я могу только создать условия,
чтобы расследование происходило максимально прозрачно и
объективно», – заявил Порошенко.
В ближайшие дни будут освобождены два украинских заложника,
которые удерживаются в России.
«До конца недели ожидается освобождение двух заложников,
которые удерживаются в России. Может, даже в пятницу», –
заявил президент.
Порошенко добавил, что это произойдет на основании
договоренностей, которые велись ранее.
«Надеюсь, не сорвется», – подчеркнул глава
государства.
Создание Национального бюро финансовой безопасности как
аналитической структуры позволит отстранить силовые структуры
от проверок бизнеса в стране.
«На пушечный выстрел силовики не подойдут к тем, кто платит
налоги. Новое поколение предпринимателей не будет знать, что это
такое – вопросами неуплаты налогов будет заниматься только это
бюро», – заявил Порошенко.
Сбежавшему из Украины экс-президенту Виктору Януковичу, который
обещает дать пресс-конференцию и рассказать свою «правду» о
расстреле Майдана в 2014-м году, предложили прибыть в Киев и дать
объяснения в стране, где он наделал столько бед.
«Меня не интересует, что говорит Янукович, что он делает.
Ровно четыре года назад я поехал в оккупированный Крым. Если он
себя считает президентом-беглецом, пусть приедет в Киев и дает
пояснения в стране, где наделал столько вреда. После того, как
стало известно про обращение этого господина к Путину касательно
введения войск, отношение к Януковичу стало окончательно
определенным. Думаю, и большинству украинцев неинтересно, что он
скажет», – заявил Порошенко.
Напомним, полторы недели
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