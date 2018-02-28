На неожиданной пресс-конференции Петр Порошенко говорил о войне с Россией, безвизе, своем отдыхе на Мальдивах, миротворцах на Донбассе и своем участии в предстоящих президентских выборах. 28 февраля президент Петр Порошенко в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький Арсенал» дал двухчасовую пресс-конференцию «Вызовы-2018″, на которой рассказал о достижениях на посту главы государства, планах на будущее, объяснил ситуацию на Донбассе и рассказал об отношениях Украины с другими государствами. Петр Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС и посоветовал не слушать «зрадофилов». «Не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановке безвизового режима. Это тот же круг прогнозеров, которые говорили, что нам его никогда не дадут», – отметил он. При этом президент пообещал «не допустить никаких действий, которые бы поставили под угрозу» безвиз. Порошенко заявил, что ключевым вызовом для нашей страны в 2018 году будет война России против Украины на Донбассе. «Цена войны для агрессора растет благодаря усилению ВСУ и продолжению политики санкций против Москвы. Это значительно уменьшает риск полномасштабной российской агрессии по всем азимутам, но ни в коем случае не сводит ее к нулю», – рассказал глава украинского государства. Президент считает, что в Конституции необходимо закрепить европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины. «Это стало бы императивом для всех политических сил на годы вперед», – сказал он. По словам Порошенко, для этого достаточного зафиксировать в преамбуле Конституции, для чего довольно поддержки 2/3 депутатов. Разработанный в тесной координации с партнерами по НАТО и переданный сегодня в Верховную Раду законопроект о нацбезопасности предусматривает переход Украины на стандарты НАТО. «Я принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны, разделить позиции главнокомандующего и начальника Генштаба. Провести ряд реформ, чтобы перевести страну на стандарты НАТО«, – объяснил главные положения закона Порошенко. Авиаперелет и отдых на Мальдивах Порошенко оплачивал из своего кармана. «Границу я пересекал по своей фамилии, своему паспорту, с регистрацией у пограничников. Платил я и за самолет, и за отель со своего банковского счета в украинском банке, и в поданной декларации (это произойдет в ближайшие 2,5 недели) вы сможете в этом убедиться. … На это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета, а все средства были задекларированы, с них заплачены налоги», – сказал глава государства. Миротворческая задача ООН на востоке Украины вынудит Россию вывести свои войска с Донбасса, считает Порошенко «Невозможно проводить никакие процессы, когда снайперы, артиллерия, минометчики и танкисты из России убивают наших воинов. Это не замороженная фаза конфликта, это – горячая война. Миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет, – Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные войска. Миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования», – сказал он. Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентской избирательной кампании тогда, когда она начнется. «Я занимаюсь реформированием страны, а не рейтингами. Вы говорите, что давно слышали, что я собираюсь пойти или пошел в избирательную кампанию, но вы этого от меня не слышали. Решение об участии или неучастии в избирательной кампании я буду принимать, когда она начнется», – сказал он. «Я точно, 100% буду участвовать в президентских выборах, как избиратель. Точно буду голосовать. После выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве», – добавил он. Президент объяснил, что Украина будет использовать все инструменты для возвращения оккупированного Крыма. «Мы точно готовы принять корабли из Крыма. И речь идет не о том, есть или нет там ремонт. Мы готовы принять корабли из Крыма – только вместе с Крымом. Я уверен, что это единогласная позиция власти и общества. Чтобы это ускорить, мы будем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении», – сказал Порошенко. Отношения Киева и Варшавы развиваются очень быстро, следовательно политики должны смотреть в будущее. «Мы никому не советуем, кого Польша должна почитать, а кого нет. Мы уверены, что практика запрета на въезд и запрета исследований – она ошибочная … политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам», – отметил президент. Он подчеркнул, что если придерживаться такой концепции, то отношения между двумя странами будут развиваться в положительной динамике. В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета не должно остаться закрытых для общественности частей. «Я не знаю, кто убил Павла Шеремета… Я буду бороться за то, чтобы у нас не осталось закрытых частей в расследовании убийств журналистов. Но я – не следователь, я могу только создать условия, чтобы расследование происходило максимально прозрачно и объективно», – заявил Порошенко. В ближайшие дни будут освобождены два украинских заложника, которые удерживаются в России. «До конца недели ожидается освобождение двух заложников, которые удерживаются в России. Может, даже в пятницу», – заявил президент. Порошенко добавил, что это произойдет на основании договоренностей, которые велись ранее. «Надеюсь, не сорвется», – подчеркнул глава государства. Создание Национального бюро финансовой безопасности как аналитической структуры позволит отстранить силовые структуры от проверок бизнеса в стране. «На пушечный выстрел силовики не подойдут к тем, кто платит налоги. Новое поколение предпринимателей не будет знать, что это такое – вопросами неуплаты налогов будет заниматься только это бюро», – заявил Порошенко. Сбежавшему из Украины экс-президенту Виктору Януковичу, который обещает дать пресс-конференцию и рассказать свою «правду» о расстреле Майдана в 2014-м году, предложили прибыть в Киев и дать объяснения в стране, где он наделал столько бед. «Меня не интересует, что говорит Янукович, что он делает. Ровно четыре года назад я поехал в оккупированный Крым. Если он себя считает президентом-беглецом, пусть приедет в Киев и дает пояснения в стране, где наделал столько вреда. После того, как стало известно про обращение этого господина к Путину касательно введения войск, отношение к Януковичу стало окончательно определенным. Думаю, и большинству украинцев неинтересно, что он скажет», – заявил Порошенко. Напомним, полторы недели Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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