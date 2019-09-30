В Австрии 29 сентября состоялись внеочередные парламентские выборы. Они были назначены из-за развала правящей коалиции.

В Австрии 29 сентября состоялись внеочередные парламентские выборы. Они были назначены из-за развала правящей коалиции Австрийской народной партии (ÖVP) и Австрийской партии свободы (FPÖ).

Издание Kurier пишет, что, по данным экзит-поллов, победу на выборах одержала ÖVP, лидером которой является Себастьян Курц, ее поддержали около 37,1% избирателей. Это примерно на 5,6 пункта больше по сравнению с предыдущими выборами 2017 года.

В то же время правопопулистская FPÖ сильно ухудшила свои позиции. Как и два года назад, она занимает третье место, но ее поддержка снизилась на более чем 9 пунктов до 16,6% (по предварительным данным).

Социал-демократы (SPÖ) набирают 22,3%, это худший результат в истории партии. В 2017 году за них проголосовали 26,9% избирателей.

На четвертом месте – «Зеленые» (13,3%). Их поддержка по сравнению с предыдущими выборами увеличилась примерно на 10 пунктов.

За либеральную партию NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум) проголосовали около 7,8% австрийцев.

Как известно, правая Австрийская партия свободы с декабря 2017 года была членом коалиционного правительства в Австрии. В декабре 2016 года партия подписала пятилетний договор о сотрудничестве с путинской «Единой Россией». Члены партии часто заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира