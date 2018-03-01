Россия «как минимум не против» размещения миротворцев во всей зоне конфликта на Донбассе, а также на границе с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем президент Владимир Путин рассказал, как развивалась идея разместить миротворческий контингент на востоке Украины, передает РБК.

По его словам, сначала Украина поставила вопрос о вооружении мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает в зоне конфликта. «Мы согласились, ОБСЕ отказалась со ссылкой на то, что ни опыта такого у ОБСЕ нет, ни людей», – отметил Путин. Опасения, по его словам, также вызвало то, что вооруженные сотрудники миссии могут стать мишенями для обеих сторон конфликта.

После этого была высказана идея о миссии ООН, которая бы обеспечила безопасность СММ ОБСЕ. «Мы согласились», – сказал Путин. Затем в телефонном разговоре канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что миротворцы должны быть также размещены на границе России и Украины. «Я сказал: ты, наверное, права», – заявил российский президент.

«Мы и на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно. Теперь говорят, что они должны быть везде, то есть действительно поставить всю территорию под международный контроль. Россия «за» или «против»? Мы как минимум не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками, идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто делать не собирается», – отметил Путин.

Напомним, разговор Меркель и Путина состоялся в сентябре 2017 года. Пресс-служба Кремля тогда сообщала, что Россия согласилась с тем, чтобы миротворческая задача ООН имела доступ не только к линии разграничения на Донбассе, но и к другой территории, где проводит свои инспекционные поездки наблюдательная миссии ОБСЕ. Об украинско-российской границе в сообщении не упоминалось.

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