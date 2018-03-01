Все предположения о том, что во время этого события объявят какую-то сенсационную новость, не сбылись.

У меня нет целостного впечатления о пресс-конференции Порошенко. Все предположения о том, что во время этого события объявят какую-то сенсационную новость, не сбылись. Говорили, например, что будут распускать парламент. Но для этого нет никаких объективных оснований, что и опроверг Порошенко.

Порошенко просто дал понять, что существует несколько тем, которые и стали поводом для проведения конференции. Речь идет об ожидании решения Стокгольмского арбитража, решении Еврокомиссии о продолжении финансового сотрудничества с Украиной, а также о заложниках. Хотя о последних, я не спешил бы с выводами. К большому сожалению, были случаи, когда обмен заложниками срывался. Но президент подтвердил, что предварительные договоренности уже есть и, что наиболее важно, речь идет о заложниках именно из России.

Президент ответил на многие неудобные вопросы: и о своем отдыхе на Мальдивах, и о Саакашвили и о многом другом. На пресс-конференции от СМИ звучало немало критики, следовательно надеюсь, у президента решат, что с журналистами таки надо общаться чаще и эффективнее. Активный разговор необходим – накануне выборов это было бы правильным решением.

В конце концов, не думаю, что такие пресс-конференции могут существенно и сразу повлиять на имидж президента. Порошенко на посту уже четыре года, следовательно у большинства людей и журналистов уже сложилось определенное чувство о президенте. Палитра эмоций очень разная: кто-то его поддерживает, а кто-то критикует. Имидж президента может измениться разве что со временем – и не из-за пресс-конференции, а из-за каких-то резонансных поступков.

Владимир Фесенко

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