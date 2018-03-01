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|Клинтон призвала Трампа защитить США от русских
|01.03.2018 08:04
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Экс-госсекретарь США призвала нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа не игнорировать угрозы безопасности США, которые поступают от России.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа не игнорировать угрозы безопасности США, которые поступают от России, и защитить страну.
«Я говорю это как прежний государственный секретарь и как американец: русские продолжают наступать. Наши профессионалы в разведке просят Трампа действовать. Он так и будет продолжать игнорировать это и капитулировать, или все же защитит нашу страну?», – написала Клинтон в своем Twitter.
При этом Клинтон добавила в сообщение ссылку на публикацию в The Washington Post о слушаниях в Конгрессе главы Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса, которые состоялись накануне.