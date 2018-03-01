Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Садик.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Садик после переговоров в Минске.

«Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято», – цитирует Сайдика БЕЛТА.

Он подчеркнул, что одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медиков. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

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