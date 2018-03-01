Политические Сводки
- Роль основного поставщика электроэнергии в столице с 1 марта переходит к "ДТЭК Киевские электросети" – "Киевэнерго"
- В Украине в результате непогоды обесточены 174 населенных пункта в 10 областях
- В Киеве задействовано 560 единиц спецтехники для уборки снега
- Столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме
- В Харькове сложная ситуация с наземным транспортом из-за непогоды – горсовет
|На Донбассе пообещали «абсолютное перемирие»
|01.03.2018 08:11
|
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Садик.Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Садик
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Садик после переговоров в Минске.
«Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято», – цитирует Сайдика БЕЛТА.
Он подчеркнул, что одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.
Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медиков. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.