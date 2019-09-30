Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о намерении в ближайшее время вернуться на родину.

Об этом он заявил в эфире местного телеканала Mtavari Arkhi.

По словам политика, на Украине он чувствует себя хорошо, однако считает, что грузины теряют свою родину. «Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы», — уточнил Саакашвили. На вопрос о будущем его политической партии на Украине «Движение новых сил» Саакашвили ответил, что не сможет заниматься другими делами до тех пор, пока не «остановит эту разруху и разрушение страны».

По словам экс-президента, он намерен «завершить правление» лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «вместе с грузинским народом». «Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу», — считает Саакашвили. При этом политик не исключил революционного сценария развития событий в стране, который, по его мнению, завершится выборами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира